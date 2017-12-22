Италия: «Милан» оштрафован УЕФА на 20 миллионов евро

Отмечается, что пять миллионов «красно-черные» выплатят в обязательном порядке, а на остальные 15 миллионов клуб оштрафован условно.

Руководство итальянского клуба взяло в ссуду 300 миллионов евро с обязанностью выплаты в октябре 2018 года. При этом 230 миллионов из них «россонери» потратили на покупки игроков предыдущее трансферное окно. УЕФА выразила сомнения в том, что «Милан» в состоянии выплатить в срок указанную сумму и подвергло клуб санкциям, пишет vesti.ru.

По итогам 17-ти туров «Милан» набрал 24 очка, что позволяет занимать ему восьмую позицию в чемпионате Италии. Он отстает от лидирующего «Наполи» на 18 очков.