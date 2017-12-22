Италия: «Милан» оштрафован УЕФА на 20 миллионов евро

Пятница, 22 Декабрь 2017 Италия Италия Популярные материалы

Италия: «Милан» оштрафован УЕФА на 20 миллионов евро

Итальянский клуб «Милан» оштрафован Европейским футбольным союзом (УЕФА) на сумму 20 миллионов евро из-за несоответствия финансовому фэйр-плей.

Отмечается, что пять миллионов «красно-черные» выплатят в обязательном порядке, а на остальные 15 миллионов клуб оштрафован условно.

Руководство итальянского клуба взяло в ссуду 300 миллионов евро с обязанностью выплаты в октябре 2018 года. При этом 230 миллионов из них «россонери» потратили на покупки игроков предыдущее трансферное окно. УЕФА выразила сомнения в том, что «Милан» в состоянии выплатить в срок указанную сумму и подвергло клуб санкциям, пишет vesti.ru.

По итогам 17-ти туров «Милан» набрал 24 очка, что позволяет занимать ему восьмую позицию в чемпионате Италии. Он отстает от лидирующего «Наполи» на 18 очков.

Последние новости

    • Португалия: судебный процесс: от «А» до «Я»

      Сергей купил у Антона, автодилера, автомобиль в возрасте 13 лет.

      Подробнее

    • Португалия: врачи не обязаны выдавать сертификаты для водительских прав

      Португалия: врачи не обязаны выдавать сертификаты для водительских прав.

      Подробнее

    • Испания: Рождественская лотерея-2017

      Главный приз Рождественской лотереи-2017 достался жителям более чем десяти испанских провинций.

      Подробнее

    • Топливо в Испании подорожало

      В канун Рождества цены на дизельное топливо в Испании достигли двухгодичного максимума.

      Подробнее

    • Италия: «Милан» оштрафован УЕФА на 20 миллионов евро

      Итальянский клуб «Милан» оштрафован Европейским футбольным союзом (УЕФА) на сумму 20 миллионов евро из-за несоответствия финансовому фэйр-плей.

      Подробнее

    • Италия: в Неаполе взорвалась бомба

      От взрыва самодельной бомбы в Неаполе погиб один человек.

      Подробнее

    • В Индии министр счастья объявлен в розыск за убийство

      Министра счастья одного из индийских штатов заподозрили в убийстве.

      Подробнее

    • Самое смешное фото с животным

      Самым смешным фото с животным признали снимок с падающей совой.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!