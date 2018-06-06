Италия: «Милан» согласовал с Депаем 5-летний контракт на 22 млн евро
«Милан» близок к заключению контракта с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем.
Как сообщает Rai Sport, клуб и футболист подпишут соглашение, рассчитанное на пять лет.
Отмечается, что в товарищеском матче между командами Италии и Нидерландов (1:1) главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо лично просматривал форварда, передает gazeta.ru.
24-летний Депай пополнил состав французской команды в январе 2017 году, перейдя из «Манчестер Юнайтед».
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