Италия: «Милан» согласовал с Депаем 5-летний контракт на 22 млн евро‍

Как сообщает Rai Sport, клуб и футболист подпишут соглашение, рассчитанное на пять лет.

Отмечается, что в товарищеском матче между командами Италии и Нидерландов (1:1) главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо лично просматривал форварда, передает gazeta.ru.

24-летний Депай пополнил состав французской команды в январе 2017 году, перейдя из «Манчестер Юнайтед».