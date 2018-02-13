Италия: Миланский Дуомо украсят прожекторы
Миланский Дуомо украсят новые светодиодные прожекторы, которые обошлись городу в миллион евро.
В дополнение к уже установленным 574 прожекторам близ Дуомо разместят еще 196 новых. Ассоциация Veneranda Fabbrica, которая занимается техническим обслуживанием собора с четырнадцатого века, подписала соглашение на четыре года с муниципалитетом Милана, пишет euromag.ru.
К декабрю этого года миланский собор будет полностью освещен.
Кафедральный собор Милана назван в честь Рождества Девы Марии. Он расположен в историческом центре города и построен в стиле пламенеющей готики из белого мрамора.