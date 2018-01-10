Италия «Милану» нужно перестать жить прошлым»

В интервью Marca Colombia колумбиец рассказал о своей карьере, затронув период выступления на «Сан-Сиро».

«Милан» - не был шагом назад в моей карьере. Это был не тот «Милан», который мы привыкли видеть, но нельзя жить одним прошлым. «Милан» давно не был в числе лучших».

«Я перешел в «Милан» из-за его истории, но меня поджидало много неожиданностей».

В ноябре прошлого года «Россонери» уволили с поста главного тренера Винченцо Монтеллу и назначили Дженнаро Гаттузо, но пока ситуация мало чем изменилась.

«Клуб ищет решение, но я не видел изменений в лучшую сторону за последние два года. Они сказали, что проблема в тренере и сменили его. Затем появилась проблема с игроками, и они подписали игроков другого уровня. Они даже назначили новых директоров», передает acmilanfan.ru.

«Думаю, в футболе есть эры. В последнее время «Ювентус» и «Наполи» сильно прибавили, а «Милан» слишком долго жил прошлым».

«В Испании я получаю больше удовольствия от футбола, поскольку здесь у меня больше свободы. В Италии футбол более тактический и тяжелый, во время матчей вы должны строго повторять движения, отработанные на тренировках».

«Здесь тренер просит меня чувствовать игру, поэтому я могу сместиться влево, вправо, в глубину, туда, где я больше нужен».