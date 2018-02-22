Италия: модели вышли на подиум со своими головами в руках

Четверг, 22 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: модели вышли на подиум со своими головами в руках

На представленном в Милане показе Gucci модели выходили на подиум, неся в качестве аксессуара свои головы.

Помимо голов, вместо клатчей также демонстрировались детеныши драконов и змеи.

Креативный директор Gucci, модельер Алессандро Микеле представил подиумное пространство в виде операционной палаты с хирургическим столом посередине. «Наша работа - это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе», - заявил он.

20 февраля на проходящей в Лондоне Неделе моды прошел показ коллекции студентов колледжа дизайна Central Saint Martins. На дефиле в London's BFC Show Space молодые дизайнеры показали довольно странные изделия: например, платья и шляпы из папье-маше и пластика в форме детской соски и презерватива, юбку из надувного матраса, полупрозрачные чехлы из цветной ткани, закрывающие обнаженных моделей с головой, платья из сетки и платья с бахромой, украшенные тарелками.

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