Италия: Модрич может перейти в «Ювентус»

По информации издания, Модрич уже проинформировал руководство "Реала" о своем желании сменить команду.

Ранее в СМИ сообщалось, что в приобретении 32-летнего хорвата заинтересован миланский "Интер".

Модрич на прошедшем в России чемпионате мира дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира. В минувшем сезоне он сыграл 43 матча за "Реал" и забил два гола, пишет РИА Новости.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридского клуба он четырежды выиграл Лигу чемпионов, трижды — клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, дважды — Суперкубок Испании, по разу — чемпионат и Кубок Испании.