Италия: молния повредила основание памятника Гарибальди

Инцидент произошел во время ночной грозы. Пострадавших нет, но к монументу все равно приехали спасатели, которые оцепили часть площади и осматривают повреждения, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ.

Памятник Джузеппе Гарибальди установлен на одноименной площади в Риме в 1895 году. Он изображает национального итальянского героя на коне. Надпись на постаменте гласит "Рим или смерть".