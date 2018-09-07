Италия: молния повредила основание памятника Гарибальди

Пятница, 07 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: молния повредила основание памятника Гарибальди

Разряд молнии отколол крупный кусок от постамента памятника Джузеппе Гарибальди в Риме.

Инцидент произошел во время ночной грозы. Пострадавших нет, но к монументу все равно приехали спасатели, которые оцепили часть площади и осматривают повреждения, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ.

Памятник Джузеппе Гарибальди установлен на одноименной площади в Риме в 1895 году. Он изображает национального итальянского героя на коне. Надпись на постаменте гласит "Рим или смерть".

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль Observanatura

      Узнать больше о птицах и среде их обитания можно на фестивале "ObservaNatura", который пройдет в сентябре в Мойньо-ди-Маре-да-Моришка.

      Подробнее

    • Португалия: страховка – обязательна

      Точку в деле поставил вердикт Суда Европейского Союза.

      Подробнее

    • Луис Энрике отвез испанскую сборную на квест

      Тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике решил устроить игрокам сюрприз и отвести их в эскейп-рум, чтобы поднять командный дух.

      Подробнее

    • Испания: в Севилье задержали авиапассажира

      Гражданская гвардия завела дело на пассажира, который летел самолетом из Барселоны в Севилью.

      Подробнее

    • Италия: молния повредила основание памятника Гарибальди

      Разряд молнии отколол крупный кусок от постамента памятника Джузеппе Гарибальди в Риме.

      Подробнее

    • Veon завершил продажу сотового бизнеса в Италии

      Телекоммуникационный холдинг Veon в пятницу сообщил, что завершил продажу 50% акций крупнейшего в Италии сотового оператора - Wind Tre.

      Подробнее

    • Илон Маск употребил наркотик в прямом эфире

      Бизнесмен Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience.

      Подробнее

    • Burberry пообещала больше не сжигать одежду

      Британский производитель одежды Burberry больше не будет сжигать нераспроданный товар.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья