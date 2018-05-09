Италия: молния ударила в дом, пострадала женщина

А также нанес урон имуществу и даже подверг риску здоровье некоторых обитателей.

Так, в Сан-Марко-деи-Кавоти молния ударила в крышу дома, чем вызвала пожар в мансарде. Хозяйка жилища не только испытала сильный стресс, но также получила легкие ранения. Женщину увезла скорая помощь в больницу «Rummo» для обследования, пишет napoli1.com.

Погодные сюрпризы произошли и в других зонах реки Форторе. Автобус со студентами в течение двух часов был заблокирован внезапным ливнем на территории коммуны Сан-Джорджо-ла-Молара. Удар воды был столь мощным, что вынес на шоссе потоки грязи и обломки деревьев, перекрыв проезд.