Италия: морской праздник «Porto Aperto» в Неаполе

Вторник, 29 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: морской праздник «Porto Aperto» в Неаполе

17 июня в порту Неаполя разворачивается грандиозный праздник «Открытый порт».

В программе которого бесплатный тур на корабле, экскурсии, концерты, показ фильмов и фейерверк, передает napoli1.com.

Праздник продлится с раннего утра до позднего вечера. С борта парома «Rosa d’Abundo» гости смогут не только полюбоваться видами порта с моря, но и наблюдать слаженную работу этой грандиозной структуры, движение грузов и пассажиропотоков.

Посадка начнется в 8.45. В течение дня на берегу пройдут разнообразные интересные мероприятия, в том числе экскурсии к пристани Сан-Винченцо, где в распоряжение гостей будут предоставлены катера; посещение важнейших монументальных структур порта: Морской вокзал, пакгаузы Magazzini Generali, мол Immacolatella Vecchia. Вечером гостей ждут показы фильмов, концерт и, в заключение, великолепный фейерверк.

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