Италия: мощный взрыв в палаццо унес жизни трех человек

Пятеро служащих пытались открыть дверь в подозрительную квартиру на первом этаже, когда произошел мощный взрыв, в результате которого двое пожарных погибли на месте, двое в больнице, один в тяжелом состоянии.

Погиб также 60-летний обитатель палаццо, который и поднял тревогу. В этом же здании находился его магазин по продаже и ремонту велосипедов. По предположениям следствия, человек потерял сознание и потому не мог открыть дверь. Выяснилось, что причиной трагедии стал взрыв газового баллона, пишет napoli1.com.