Италия: мотоциклист ранил четверых в ответ на замечания

Выхватив пистолет, 21-летний водитель родом из Сардинии сделал несколько выстрелов в сторону прохожих, которые сделали ему внушение из-за чрезмерного шума, производимого мотоциклом.

Парень использовал пистолет малого калибра, затем уехал, но вскоре вернулся с другим оружием и снова открыл огонь. Четыре человека получили ранения. Злоумышленника арестовали за покушение на убийство и незаконное ношение оружия, пишет napoli1.com.

При обыске в квартире у молодого человека найдены также два ружья и боеприпасы. Оказалось, стрелявший уже имел проблемы с законом, а в настоящее время находился под домашним арестом за совершенный ранее противоправный проступок. Он оказался на улице, нарушив режим.