Италия: мотоциклист расстрелял прохожих в Пизе

Инцидент произошел после того, как на окраине города мотоциклист поссорился с прохожими, которых возмутили его опасные маневры.

После словесных оскорблений в свой адрес, мотоциклист достал пистолет и начал стрелять в обидчиков, после чего скрылся. Полиция и карабинеры ведут розыск стрелка, пишет vesti.ru.

Пострадавшие доставлены в больницу, никто из них не получил серьезных ранений.

Это не первый случай выстрелов на улицах Италии за последнее время.