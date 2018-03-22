Италия: «MotorExperience 2018» в Неаполе

Четверг, 22 Март 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: «MotorExperience 2018» в Неаполе

Грандиозная автовыставка на площади Mostra d’Oltremare.

С 11 по 13 мая на выставочной площади Mostra d’Oltremare в Неаполе развернется грандиозная экспозиция, которую с нетерпением ожидают любители автомобилей и мотоциклов. В течение трех дней поклонники моторов смогут не только восхищаться разнообразием двигателей, но и принять участие в развлекательных мероприятиях. Выставочные ряды предъявят глазам публики великолепные суперкары, большие автомобили, мотоциклы спортивные и гоночные, серийные, винтажные, ручной работы, а также 4×4, экологические и электрические.

На выставку приедет официальный пилот Ferrari Джанкарло Физикелла - участник Чемпионата мира по автогонкам на выносливость, пишет napoli1.com.

Зрителей ждет шоу каскадеров-профессионалов, а также возможность проехаться по трассе в гоночном авто с профессиональным пилотом. Предусмотрена также детская секция с автодромом для картингов.

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