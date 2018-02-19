Италия: муниципалитет Неаполя планирует обновление персонала

В соответствии с планом будет разработана пошаговая программа найма, реализация которой предусмотрена в течение ближайших трех лет. Запрограммировано создание 410 мест в 2018 году, 415 в 2019, 195 - в 2020 году: все категории C и D различных профилей (офицер муниципальной полиции, профиль образования, инженеры и архитекторы, различные административные профили).

По сообщению napoli1.com, также на 2019 год предусмотрены 19 мест для работников управления. На объявленные вакансии в соответствующие периоды времени будут проводиться конкурсы.