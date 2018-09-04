Италия: музей Абрамцево в РЦНК

«Театр начинается с Абрамцева!» – так называется копийная выставка рисунков русских художников Валентина Серова, Ильи Репина, Виктора Васнецова, Василия Поленова, Адриана Прахова, Ильи Остроухова, их эскизов декораций и костюмов, афиш спектаклей Абрамцевского домашнего театра, которая открылась в Российском центре науки и культуры в Риме 3 сентября.

В приветственном слове директор музея-заповедника Елена Воронина отметила, что в Италию приехала уникальная выставка, позволяющая открыть не всем знакомую сторону усадьбы Абрамцево – роль художников, живущих в ней, в становлении и реформировании оперного и театрального искусства.

Мэр итальянского города Дерута Микеле Тониаччини пожелал музею новых творческих идей. «Творите, зажигайте сердца. Счастья, любви и добра вашему дому», – сказал итальянский гость.

Абрамцевский, или Мамонтовский художественный кружок – явление исключительное в русской культуре последней трети XIX – начала XX веков. Содружество художников, объединенных свободной, творческой, артистичной атмосферой Абрамцева, сумело придать отечественному искусству новые черты – будь то область живописи, архитектуры или театра.

Идея выставки в РЦНК – продемонстрировать процесс рождения образа спектакля в абрамцевской художественной среде. Оформление домашних спектаклей, отбор пьес, или написание их С. И. Мамонтовым, актерство, режиссура, непринужденная зрительская атмосфера, – все это впоследствии стало основой для блестящего расцвета зрелищности на русской музыкальной сцене, чему примером стали Русские дягилевские сезоны за границей.

В одном из залов «Русского дома» представлены эскизы декораций и костюмов талантливого модельера и тонкого театрального художника Веры Араловой, работавшей с Камерным театром, театром Мейерхольда, МХАТом, театром им. Моссовета, «Ромэн», Московским драматическим им. Пушкина, Юного зрителя, и даже с японским театром «Мингей».

Особый раздел выставки посвящен Федору Ивановичу Шаляпину, гениальному русскому артисту, питомцу гнезда Мамонтова.

Выставка, проводимая в рамках проекта «Русские сезоны» в Италии, будет открыта до 14 сентября. Часы посещения: с 10:00 до 19:00.