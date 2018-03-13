Италия: музей Казановы откроется в Венеции

Музей откроется в Palazzo Pesaro Papafava по инициативе предпринимателя Карло Луиджи Пароди.

В шести залах музея развернется мультимедийная выставка, которая перенесет посетителей в Венецию XVIII века, пишет euromag.ru.

Как сообщает «Италия по-русски», выставка рассказывает о жизни Казановы на нескольких языках с помощью передовых мультимедийных технологий.

Джакомо Казанова - известный итальянский авантюрист, путешественник и писатель, автор автобиографии «История моей жизни». Казанова родился в Венеции 2 апреля 1725 года - дата открытия музея выбрана не случайно.