Италия: мужчина переоделся медсестрой, чтобы изнасиловать женщину

Четверг, 04 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: мужчина переоделся медсестрой, чтобы изнасиловать женщину

В Риме мигрант из Сомали переоделся медсестрой, чтобы изнасиловать беременную женщину.

В Риме удалось предотвратить акт изнасилования беременной женщины. По сообщению полицейских итальянской столицы, такое деяние попытался совершить уроженец Сомали. Неудавшегося насильника правоохранители задержали на месте.

Сообщается, что попытка изнасилования имела место в преддверии Нового года.

Свидетели сообщили, что некто одетый в медицинский халат вошел в палату к беременной. Он намеревался совершить в отношении пациентки больницы насильственные действия сексуального характера. Женщина принялась громко звать на помощь, и ее услышали пациенты из соседних палат. Они вызвали охрану, пишет vladtime.ru.

Вместе с персоналом на помощь жертве нападения прибыли и полицейские. Они задержали злоумышленника и выяснили, что он прибыл из Сомали. При этом у него нет документов о пересечении кордона с Италией. Правоохранители сообщили, что на данный момент сомалиец содержится под стражей. Адвокаты требуют для подзащитного консультации у психиатра. Сам несостоявшийся насильник не смог четко объяснить мотивы своего поступка, вместо этого ссылался на Бога. В момент взятия под стражу мужчина сопротивлялся и требовал отвести его в церковь.

Отмечается, что при попытке совершить изнасилование сомалиец был трезвым.

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