Италия: мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки

Вторник, 05 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки

Мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки из Канады, которой оторвало ногу.

Случай произошел в городе Пьяченца (Италия) и был запечатлен местным журналистом Джорджио Ламбри. На снимке видно, как сбитая женщина, окруженная полицейскими и медиками, лежит на рельсах, а мужчина в белой одежде делает фотографию и показывает рукой победный знак V.

«Мы окончательно потеряли человечность», - написал репортер в Facebook.

Многие пользователи агрессивно отреагировали на пост Ламбри.

«Эта женщина просто была сбита поездом. Она потеряла ногу. А этот имбецил делает селфи на ее фоне», - возмущались одни.

«Надежды на человечность почти не остается, когда видишь, как кто-то делает позорную фотку с женщиной, сбитой поездом», - комментировали другие.

Как сообщили местные органы власти, позже они установили личность мужчины в белом, арестовали его и заставили удалить снимок с телефона.

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