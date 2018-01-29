Италия: мужчина столкнул пассажирку метро на рельсы

Понедельник, 29 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: мужчина столкнул пассажирку метро на рельсы

В метро Рима на глазах ожидающих поезда пассажиров мужчина внезапно столкнул женщину, перуанку по происхождению, на рельсы, а затем убежал.

Свидетели происшедшего утверждают, что мужчина и женщина не были знакомы, они не разговаривали, и никаких поводов для столь дикого поступка никто не заметил. Следователи пришли к выводу, что случившееся с женщиной могло бы случиться с любым. 47-летний подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в попытке убийства.  

Следствие продолжается, сообщает ilmattino.it, но уже известно, что, по всей видимости, задержанный страдает психическим расстройством. Так, он утверждает, что услышал слова Бога, который приказал ему сделать это, пишет napoli1.com.

Полиция Рима расследует вопрос о том, могла ли женщина, раненная поездом метро в пятницу, упасть под поезд сама, или же ее толкнули.

Пострадавшая - гражданка Перу - попала под поезд В-линии на станции метро EUR Fermi на юге итальянской столицы около часа дня. Ее зажало между поездом и платформой. Спасатели освободили ее, после чего доставили в больницу с серьезными травмами. Предполагают, что женщина выживет, но может потерять руку.   

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