Италия на 5 месте в Европе по качеству питьевой воды

Качество питьевой воды, которая поступает в краны жителей Италии, порой гораздо выше, нежели та, что продается.

Он объясняет, что в Италии можно спокойно пить воду из-под крана. Она во много раз лучше минеральных вод, поскольку осуществляется строгий контроль качества на протяжении всей цепочки поставки, вплоть до водосточных труб, которые приходят в дома. Рамки закона для содержания растворенных веществ являются более жесткими для питьевой воды, чем для минеральной, пишет napoli1.com.

Ее качество базируется также на том, что 85% воды происходит из глубоких подземных источников. Однако итальянцы предпочитают «поверхностную» воду в бутылках, занимая по объему ее потребления третье место в мире. Лучшей питьевой водой в водопроводах хвалятся Австрия, Швеция, Ирландия, Венгрия, Италия занимает 5 позицию.