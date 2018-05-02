Италия: на болельщика «Ливерпуля» напали с арматурой в Риме

По информации британского издания Mirror, на Джонсона напал неизвестный с арматурой, когда он с другом возвращался в отель из паба в Риме. Несмотря на то, что ему удалось убежать, он все-таки получил несколько синяков. Возможный мотив преступления пока неясен, пишет gazeta.ru.

Ответная игра состоится 2 мая, в 21:45 по московскому времени. Итальянские правоохранительные органы работают в усиленном режиме в связи с приездом английских болельщиков, которых ожидается более 5000 человек.

Ранее СМИ сообщали, что фанаты «Ромы» напали на поклонников «Ливерпуля» в Англии.