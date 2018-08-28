Италия: на борту самолета Alitalia умер ребенок

Вторник, 28 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: на борту самолета Alitalia умер ребенок

Самолет авиакомпании Alitalia, следующий по маршруту Бейрут — Рим, совершил экстренную посадку в аэропорту итальянского Бари из-за смерти ребенка.

Ребенок почувствовал себя плохо во время полета, бортпроводники попытались оказать ему помощь, однако капитан воздушного судна запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

На земле двухлетнего ребенка ожидала скорая помощь, но реанимационные процедуры не принесли результата, ребенок погиб, пишет ren.tv.

Возможной причиной смерти называют кардиологические проблемы.

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