Италия: на борту самолета Alitalia умер ребенок
Самолет авиакомпании Alitalia, следующий по маршруту Бейрут — Рим, совершил экстренную посадку в аэропорту итальянского Бари из-за смерти ребенка.
Ребенок почувствовал себя плохо во время полета, бортпроводники попытались оказать ему помощь, однако капитан воздушного судна запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту.
На земле двухлетнего ребенка ожидала скорая помощь, но реанимационные процедуры не принесли результата, ребенок погиб, пишет ren.tv.
Возможной причиной смерти называют кардиологические проблемы.
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