Италия: на борту самолета Alitalia умер ребенок

Ребенок почувствовал себя плохо во время полета, бортпроводники попытались оказать ему помощь, однако капитан воздушного судна запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

На земле двухлетнего ребенка ожидала скорая помощь, но реанимационные процедуры не принесли результата, ребенок погиб, пишет ren.tv.

Возможной причиной смерти называют кардиологические проблемы.