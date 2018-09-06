Италия: на Гранд Канале прошла эпохальная регата

Венеция славится не только всемирными карнавалом и кинофестивалем, но и Исторической регатой (Regata Storica), которая ежегодно, начиная с 13 века проводится в городе любви. Регата на Гранд-канале воспроизводит торжественный прием королевы Кипра Катерины Корнаро, отказавшейся в 1489 году от трона в пользу Венеции. Среди лодок можно увидеть биссоны (парадные гондолы), использующиеся только по торжественным случаям, сообщает Ru.euronews.com

В наши дни Историческая регата разбита на две стоящих друг друга по красоте и по значимости события. Открывают парад лодки, представляющие самые влиятельные и уважаемые фамилии города. Вторая часть праздника — собственно сама Историческая регата. В этот день на Гренд-канале собираются до 100 лодок, пишет napoli1.com.

Заплывы проходят в несколько этапов. Участвуют разные команды, в том числе есть специальные заплывы для женщин и детей. Сами жители города в первую очередь приходят посмотреть на гонку двухвесельных лодок «гондолини», которые формой напоминают уменьшенные гондолы.