Италия: на киностудии Чинечитта сгорели декорации Древнего Рима

Ущерб оценивается в 3–4 млн евро. Как сообщает Iz.ru, пожар, предположительно, начался в ночь на субботу, 7 июля, в одном из блоков, после чего распространился на постоянные декорации под названием Roma antica (Древний Рим). Общая площадь возгорания превысила 4 га, пишет napoli1.com.

По данным издания, в результате пожара была уничтожена копия базилики Эмилия площадью 1,5 тыс. кв. м, способная вместить до 1,2 тыс. человек. О причинах возгорания не сообщается.

Чинечитта занимает площадь в 40 га и является крупнейшей киностудией в Европе. Она расположена в юго-восточном пригороде Рима примерно 9 км от центра города. Здесь работали режиссеры Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе.