Италия: на киностудии Чинечитта сгорели декорации Древнего Рима

Понедельник, 09 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: на киностудии Чинечитта сгорели декорации Древнего Рима

Значительная часть известной съемочной площадки, воссоздающей древнеримскую эпоху, уничтожена в результате крупного пожара на знаменитой киностудии Чинечитта в Риме.

Ущерб оценивается в 3–4 млн евро. Как сообщает Iz.ru, пожар, предположительно, начался в ночь на субботу, 7 июля, в одном из блоков, после чего распространился на постоянные декорации под названием Roma antica (Древний Рим). Общая площадь возгорания превысила 4 га, пишет napoli1.com.

По данным издания, в результате пожара была уничтожена копия базилики Эмилия площадью 1,5 тыс. кв. м, способная вместить до 1,2 тыс. человек. О причинах возгорания не сообщается. 

Чинечитта занимает площадь в 40 га и является крупнейшей киностудией в Европе. Она расположена в юго-восточном пригороде Рима примерно 9 км от центра города. Здесь работали режиссеры Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе.

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