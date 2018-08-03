Италия: на озере Комо появится отель Mandarin Oriental

Отель ждет обновление номеров и ребрендинг.

Девять вилл XIX века, общий номерной фонд которых составляет 76 комнат разных категорий, представляют историческую ценность. Курортный комплекс расположен прямо на берегу озера Комо и утопает в густой зелени природного парка. Две виллы будут доступны для бронирования целиком. Почти все номера – с видом на озеро.

На территории курорта будут работать рестораны и бары, включая ресторан под открытым небом прямо на берегу Комо. Как и для большинства отелей группы, одной из Меккой удовольствий станет спа-центр отеля: здесь, помимо процедурных комнат, также будет работать и крытый бассейн. В хорошую летнюю погоду гости смогут купаться в озере, пишет euromag.ru.

До курорта можно легко добраться от миланского аэропорта Мальпенза.