Италия: на пляжах Сардинии начнут бороться с «несунами песка»

С такой инициативой выступила местная мэрия. Ужесточения необходимы, чтобы… сохранить песок.

Пляж Ла Пелоса (La Pelosa Beach) в Стинтино на Сардинии приобрел популярность благодаря мягкому белоснежному песку и бирюзовому цвету морской воды. Летом здесь отдыхают до трех-четырех тысяч туристов в день. Они, как утверждают местные власти, буквально выносят на своих мокрых полотенцах, влажной обуви, а также внутри пляжных сумок «на память» или случайно местный песок, пишет РИА Новости.

Для борьбы с такими «несунами» мэр Стинтино Антонио Диана предложил кардинальные меры: запретить расстилать на пляже полотенца, а также приходить на отдых с большими сумками. В качестве альтернативы - платное использование складных стульев, ковриков и многоразовых прозрачных подстилок.

Инициатива мэра уже вызвала гнев местных жителей, которые считают, что тем самым Стинтино хотят сделать курортом только для богатых туристов.

«В основе идеи запрета на полотенца лежат реальные исследования, которые показали, что мокрые полотенца - одна из самых больших опасностей для песка», - поясняет мэр.

Оказывается, каждый день пляж теряет несколько килограммов песка. Антонио Диана предупреждает, что, если муниципалитет не введет запрет на полотенца, он наймет специальных охранников, которые будут следить за тем, чтобы туристы не «растаскивали песок килограммами на сувениры».

Чтобы спасти пляжную «жемчужину», власти Стинтино уже ограничили возможность проезда в Ла Пелоса на автомобиле, а местная дорога была трансформирована под вело- и пешеходные дорожки.

В 2019 году начнется и реконструкция пляжа: будут сделаны специальные дорожки по песку, выставлены дополнительные ограждения и обновлена инфраструктура.