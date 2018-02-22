Италия: на Сардинии туристам запретят выносить песок на полотенцах

Ла Пелоза - один из самых известных и красивых пляжей в Италии и в мире, постепенно исчезающий из-за большого притока туристов, которые вольно или невольно уносят уникальный белоснежный песок, прилипающий к пляжным полотенцам. Кроме того, несмотря на строгий запрет и штрафные санкции (от 500 евро до 3 тысяч евро), некоторые недобросовестные туристы намеренно собирают драгоценный песок, чтобы увезти с Сардинии в качестве сувенира, либо с целью продажи на интернет-аукционе Ebay.

В связи с этим, как сообщает La Nuova Sardegna, уже летом 2018-го года мэрия Стинтино планирует запретить появление на пляже с большими сумками. Взамен туристам предложат арендовать прозрачную пляжную сумку. А вместо полотенец отдыхающие должны будут брать напрокат пляжные коврики или складные стулья, пишет rg.ru.

Перспектива нести дополнительные расходы возмутила туристов, обвинивших власти городка в желании превратить демократичный Стинтино в «курорт для богатых».