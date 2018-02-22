Италия: на Сардинии туристам запретят выносить песок на полотенцах

Четверг, 22 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: на Сардинии туристам запретят выносить песок на полотенцах

Власти муниципалитета Стинтино на северо-западе острова Сардиния намерены внести меры, направленные на охрану популярного пляжа Ла Пелоза.

Ла Пелоза - один из самых известных и красивых пляжей в Италии и в мире, постепенно исчезающий из-за большого притока туристов, которые вольно или невольно уносят уникальный белоснежный песок, прилипающий к пляжным полотенцам. Кроме того, несмотря на строгий запрет и штрафные санкции (от 500 евро до 3 тысяч евро), некоторые недобросовестные туристы намеренно собирают драгоценный песок, чтобы увезти с Сардинии в качестве сувенира, либо с целью продажи на интернет-аукционе Ebay.

В связи с этим, как сообщает La Nuova Sardegna, уже летом 2018-го года мэрия Стинтино планирует запретить появление на пляже с большими сумками. Взамен туристам предложат арендовать прозрачную пляжную сумку. А вместо полотенец отдыхающие должны будут брать напрокат пляжные коврики или складные стулья, пишет rg.ru.

Перспектива нести дополнительные расходы возмутила туристов, обвинивших власти городка в желании превратить демократичный Стинтино в «курорт для богатых».

Последние новости

    • Португалия: вердикт от SEF

      Служба иностранцев и границ (SEF) провела ряд инспекций в Центральном регионе.

      Подробнее

    • Премия за португальский портвейн

      «Аэрофлот» получил премию Cellars in the Sky как авиакомпания с лучшими винами.

      Подробнее

    • В Испания начали строительство нового небоскреба Caleido

      В деловом районе Мадрида Cuatro Torres, расположенном на Пасео-де-ла-Кастельяна, к четырем имеющимся башням добавится пятая - Torre Caleido.

      Подробнее

    • Испания: лауреаты круизного туризма

      Пассажиры круизных лайнеров назвали лауреатов по итогам прошлого года.

      Подробнее

    • Италия: на Сардинии туристам запретят выносить песок на полотенцах

      Власти муниципалитета Стинтино на северо-западе острова Сардиния намерены внести меры, направленные на охрану популярного пляжа Ла Пелоза.

      Подробнее

    • Италия: ученые признали безопасность ГМ-кукурузы

      Генно-модифицированная кукуруза безопасна для здоровья, а по некоторым параметрам даже полезнее обычной, выяснили итальянские исследователи.

      Подробнее

    • Фотограф показал уникального двуликого кота

      Издание The Daily Mail обратило внимание на необычного кота, родившегося с четко разделенным разным окрасом на морде.

      Подробнее

    • Angry Birds пошли ко дну

      Производитель Angry Birds, финская компания Rovio Entertainment Oyj разочаровала инвесторов и пережила крупнейшее падение акций со времен выхода на IPO в сентябре 2017 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!