Италия: на Сицилии арестовали более 50 предполагаемых мафиози

В числе задержанных оказались представители 16 мафиозных семей провинции Агридженто и мэр города Сан-Бьяджио-Платани.

Всем 56 арестованным вменяются создание мафиозной организации, многочисленные случаи вымогательства у местных фирм, вымогательство и участие в наркотрафике, заявили карабинеры. Семь компаний, принадлежавших членам клана, переведены в собственность государства, проведены десятки обысков, пишет РИА Новости.

Среди задержанных - мэр небольшого города Сан-Бьяджио-Платани Санто Сабелла с населением 3 тысячи жителей. Следователи полагают, что Санто Сабелла получил должность благодаря связям с «Коза ностра» и «согласовывал с мафией кандидатуры в свою поддержку на коммунальных выборах в мае 2014 года» в обмен на государственные подряды в будущем, сообщают следователи.

Расследование также позволило выявить связи не только между местными криминальными группами и семьями «Коза ностра» по всей Сицилии, но и с кланами могущественной калабрийской мафии «Ндрангета», действующей на «материке».

Операция, ставшая самой крупной в истории Агридженто, задействовала 400 сотрудников правоохранительных органов, а также вертолет и подразделения кинологов.