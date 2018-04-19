Италия: на Сицилии арестованы 22 человека

Четверг, 19 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: на Сицилии арестованы 22 человека

На Сицилии арестованы 22 пособника главаря мафии Денаро.

Спецподразделения итальянских карабинеров и полиции провели в четверг в сицилийской провинции Трапани широкомасштабную операцию по борьбе с мафией, в ходе которой были арестованы 22 пособника могущественного босса «Коза ностра» Маттео Мессины Денаро, считающегося одним из самых опасных преступников в мире.

Операция была спланирована и проведена под руководством управления по борьбе с организованной преступностью Палермо. Как сообщил представитель прокуратуры Палермо, в ходе следствия были выявлены каналы связи между отдельными боссами «Коза ностра» и, в частности, перехвачены так называемые «pizzini» - закодированные послания, которые Денаро направлял другим мафиози.

Подробности этой операции будут обнародованы в ходе специальной пресс-конференции, которая состоится в прокуратуре Палермо в четверг в 11.30.

Судя по поступающей информации, по клану Денаро нанесен весьма серьезный удар. В последний раз столь успешную акцию против его приспешников итальянским правоохранителям удалось осуществить в апреле 2016 года в рамках операции под кодовым названием Triokola, когда были арестованы семь лиц из ближайшего окружения главаря «Коза ностра». Еще раньше, в августе 2015 года, на Сицилии были арестованы 11 пособников Денаро, возглавлявших преступные группировки в провинциях Трапани и Палермо, пишет РИА Новости.

Маттео Мессина Денаро по кличке Тощий, которому через неделю исполнится 56 лет, входит в список десяти наиболее опасных преступников мира, находящихся в розыске. В течение многих лет он является главарем ряда могущественных организованных преступных группировок, действующих на Сицилии. После ареста «крестного отца» мафии Бернардо Провенцано в апреле 2006 года он стал одним из самых влиятельных боссов «Коза ностра», а, возможно, и ее новым лидером.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: парня избили на пляже Каркавелуш

      И, по правде говоря, было за что...

      Подробнее

    • Португалия: удачная операция SEF

      Служба по делам иностранцев и границ (SEF) демонтировала в Португалии ячейку латиноамериканской сети.

      Подробнее

    • Испания: в Таррагоне обрушилась крыша старинной церкви

      В приходской церкви Сант-Фелиу-Мартир в Константи (Таррагона), находившейся в аварийном состоянии, произошло частичное обрушение крыши.

      Подробнее

    • Госдолг Испании бьет рекорды

      Совокупный госдолг Испании в феврале вырос на 12 млн евро и достиг 1,158 трлн.

      Подробнее

    • Италия: в Милане определили место российских дизайнеров

      На выставке Salone del Mobile.Milano журнал Interni провел дискуссию о влиянии российского дизайна.

      Подробнее

    • Италия: на Сицилии арестованы 22 человека

      На Сицилии арестованы 22 пособника главаря мафии Денаро.

      Подробнее

    • Вблизи от Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит

      Астрономы сумели засечь крупный астероид, который разминулся с Землей в воскресенье, всего за 21 час до «космической встречи».

      Подробнее

    • Умерла Барбара Буш - бывшая первая леди США

      Супруга 41-го президента США и мать 43-го президента США Барбара Буш скончалась после тяжелой болезни в возрасте 92 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!