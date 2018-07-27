Италия: на Сицилии чрезвычайное положение

Из-за аномальной жары были зафиксированы более 500 очагов возгорания в лесной местности, создавая угрозу для жителей и туристов. В Италии из-за сильных лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение. Власти вынуждены просить своих граждан покинуть страну, если это возможно, а туристам рекомендуют отказаться от запланированных путешествий.

Спасательные операции на юге страны ведутся круглосуточно, поскольку более 500 очагов возгорания были зафиксированы в лесной местности. Из-за аномальной жары, которая держится уже несколько недель, и отсутствия осадков огонь создает угрозу для жителей населенных пунктов на северо-востоке Сицилии. Экстренная ситуация сложилась и в пригородах Мессины и Катании. В провинции Палермо десятки пожарных при поддержке подразделений службы Гражданской обороны и самолетов Canadair, которые оборудованы специальной техникой, продолжают бороться с 36-ю крупными пожарами, пишет napoli1.com.

Правительство Италии остерегается повторения последствий пожаров, которые на днях произошли в Греции и принесли много человеческих жертв.

26 июля. Iz.ru: Число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 85 человек. Многие люди пропали без вести. Их точное число не называется, однако речь может идти о более чем 100 человек. Причиной лесных пожаров стала установившаяся в Греции с начала июля аномальная жара.

Температура в последние дни достигла отметки в 40 градусов. В результате «кольцо» возгораний образовалось вокруг столицы. Один очаг находится в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, второй - в восточной части Аттики, третий - в районе города Каламос.