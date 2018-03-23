Италия: на Сицилии появился первый питомник трюфелей

Пятница, 23 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: на Сицилии появился первый питомник трюфелей

На Сицилии появился первый питомник для производства микоризных растений, под который отведено 2 га.

«Наши страсть и хобби, которые помогли прибрести уникальный опыт, вполне логично вылились в открытие питомника по развитию микоризных растений», - рассказывают владельцы уникального предприятия Джованни Мерло и Дестрино Джузеппе Папия.

«Мы много инвестируем в исследования, фокусирующиеся на инновациях, при выборе методов микоризы для производства растений с корнями, которые уже колонизированы спорами трюфелей, работаем над улучшением качества нашей продукции», - объясняют владельцы Tartufi Montalbano.

«Люди склонны думать, что трюфели дикие и трудные для выращивания. но это не совсем так. Их можно выращивать на «трюфельных грядках» с микоризованными растениями. Мы можем производить примерно 200 кг черных трюфелей в год, которые затем реализуются в Италии, Бельгии и Великобритании», пишет agroxxi.ru.

Трюфельное производство весьма деликатное и сложное, основано на посеве микоризованных растений в подходящую почву. Трюфельное культивирование началось во Франции в 1800 году. В последующие десятилетия многочисленные исследования создали научно-технические основы рационального и коммерчески жизнеспособного выращивания наиболее востребованных видов трюфелей.

Три вида драгоценных деликатесов выращиваются на Сицилии: летние черные трюфели (Tuber aestivum Vittad. 1831), которые плодоносят с мая по июнь и продаются осенью и в начале зимы; зимние черные трюфели, известные как Tuber brumale Vittad., и белые трюфели (Tuber borchii Vittad.).

Растения производятся непосредственно компанией и выращиваются в теплицах, поэтому качество контролируется на протяжении всего их развития. Они помещаются в контролируемую среду, защищенную от антагонистических загрязняющих веществ, поэтому продукт имеет высокое качество с высокой степенью микоризы, почва подвергается стерилизации паром при 120 °С, чтобы устранить споры и грибы, естественно обнаруженные в почве, без изменения ее структуры.

Микоризованные растения производятся с местными семенами и трюфелями для защиты гермоплазмы сицилийских видов и избегают проблем адаптации на первых этапах.

Растения, которые идеально подходят для посева и выращивания различных видов трюфелей, это дубы и сосны. Они сочетаются с наиболее характерными видами трюфелей: летним черным трюфелем, бургундским трюфелем и беловатым трюфелем.

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