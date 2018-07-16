Италия: на Сицилии высадились 450 мигрантов‍

Корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства по управлению внешними границами ЕС Frontex высадили на Сицилии 450 мигрантов после того, как пять европейских стран согласились их принять, пишет РИА Новости.

Как сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, Испания, Португалия, Франция, Германия и Мальта готовы разместить по 50 человек каждая. Ранее Конте дал разрешение на высадку в порту Поццалло 43 женщин и 14 детей, находившихся на борту двух кораблей. В воскресенье МВД страны дало добро на высадку остальных мигрантов.

"Это та солидарность и ответственность, которые мы всегда запрашивали у Европы, и сейчас после результатов, достигнутых на последнем Европейском совете, они становятся реальностью", - написал Конте в своем Facebook.

Глава МВД страны Маттео Сальвини, известный своей жесткой линией по отношению к миграции из Африки, назвал достигнутые договоренности по распределению мигрантов "политической победой".