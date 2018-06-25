Италия: на якорь встала самая большая яхта в мире

Понедельник, 25 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: на якорь встала самая большая яхта в мире

«Dilbar» - так называется самая большая яхта в мире, которая вошла в воды Капри и привлекла внимание множества туристов.

Роскошная красавица принадлежит российскому магнату, родом из Узбекистана, Алишеру Усманову и стоит 650 миллионов евро. Судно длиной 165 метров и водоизмещением 15 тысяч тонн, обслуживают 80 членов экипажа, пишет napoli1.com.

Яхта может взять на борт 40 пассажиров, в распоряжении которых 20 роскошных кают, а также оборудована вертолетная площадка. Рекорд «Dilbar» не только в ее величине, но и в том, что яхта признана лучшей в 2017 году по версии World Superyacht Awards.

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