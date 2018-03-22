Италия: на Юге ожидается снег

Четверг, 22 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: на Юге ожидается снег

Атлантические массы воздуха накрыли Италию, принеся с собой сильные ветры от севера до юга, снег в центре и дожди в южных областях.

Департамент гражданской защиты предупреждает, что в ближайшие дни над Кампанией пройдут сильные грозы с молниями и мощными порывами ветра.

Ожидаются также снегопады на высоте от 200 метров в Романии, Марке, Умбрии, Лацио, Абруццо, Молизе, пишет napoli1.com.

Метеослужба предупреждает о сильных ветрах на Сицилии, в Кампании, Лигурии, регионах Эмилия-Романья, Марке, Тоскана, Умбрия, Лацио, Абруццо и Молизе. Не исключено выпадение снега на Везувии. Над всей Кампанией объявлен желтый уровень погодных предсказаний.

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