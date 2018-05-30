Италия: найден скелет еще одной жертвы вулкана
Помпеи не перестают радовать археологов новыми находками, которые, как кусочки мозаики, дополняют общую картину катастрофы, погубившей цветущий город.
В этот раз из-под толщи веков появился скелет жителя Помпеев, которого не выпустила из ада лава бушующего Везувия, пишет napoli1.com.
Ученые определили, что у жертвы, возрастом около 35 лет, одна нога была больная, что, по всей вероятности и помешало человеку вовремя скрыться.
Судя по состоянию и положению скелета, конец беглеца был ужасен: Везувий буквально швырнул на него огромную кипящую массу пирокластического облака, оторвав при этом голову. Скелет найден в районе переулка Nozze d'Argento и недавно открытого переулка Balconi.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!