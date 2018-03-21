Италия намерена побороться за проведение ОИ-2026

Среда, 21 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия намерена побороться за проведение ОИ-2026

Два итальянских города могут подать заявки на проведение зимних Игр-2026.

Власти итальянских Турина и Милана совместно с национальным олимпийским комитетом страны обсуждают возможность подачи заявки на проведение зимней Олимпиады-2026, передает ТАСС.

«Мне кажется, у Милана есть все необходимое (для проведения Игр), но мы не будем предпринимать никаких шагов без одобрения правительства», - сказал мэр Милана Джузеппе Сала.

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