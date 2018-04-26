Италия: Naples Performing Festival в музее Каподимонте

В 19 часов откроется вход в дворовое пространство первого этажа, где прибывшим в качестве приветствия предложат аперитив и шведский стол. После угощения зрителям предстоит увидеть захватывающее выступление артистов Национальной компании танцоров. Коллектив известен тем, что представляет различные дисциплины изобразительного искусства и использует тело как инструмент невербальной коммуникации, пишет napoli1.com.

В пластике движений танцоры выражают суть взаимодействия между людьми в современном мире, независимо от пола и возраста, заставляя размышлять о переменчивости и сложности человеческих отношений. В последующей программе вечера много музыки и танцевальный марафон с диджеем Cerchietto.