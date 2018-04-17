Италия: наплыв туристов в Неаполь растет

Вторник, 17 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: наплыв туристов в Неаполь растет

Неаполь занял второе место среди 100 городов, куда стремится поток туристов со всего мира, чтобы насладиться культурным наследием Италии.

Эти данные предоставил Центр туристических исследований Флоренции и ассоциация малого и среднего бизнеса Confesercenti.

В целом приток туристов в Города d’Arte, входящие в сотню Туристической Корзины, вырос с 93,9 до 115,3 миллиона человек или на 22,8 процента. В этом списке лишь Матера опережает Неаполь. Доля иностранных туристов составила 60%: в 2017 году зарубежные гости потратили на знакомство с достопримечательностями Италии почти 14 миллиардов евро, пишет napoli1.com.

Каждый день путешественники из-за рубежа сегодня в среднем тратят на культурные цели 133 евро против 105, что на 27% больше.  

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