Италия: «Наполи» обыграл «Милан» в Серии А

Миланская команда открыла счет в матче. Отличился Джакомо Бонавентура на 15-й минуте. Затем Давиде Калабрия на 49-й минуте удвоил преимущество команды.

«Наполи» отыгрался благодаря дублю Петра Зелински, свои мячи он забил на 3-й и 57-й минуте. Финальную точку в матче поставил Дрис Мертенс, забивший на 80-й минуте встречи, пишет gazeta.ru.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Ювентус» с Роналду обыграл «Лацио».

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

«Наполи» — «Милан» — 3:2

Голы: 0:1 — Бонавентура, 15; 0:2 — Калабрия, 49; 1:1 — Зелински, 53; 2:2 — Зелински, 57; 3:2 — Мертенс, 80.