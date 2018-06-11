Италия: Napoli Pizza Village - рекорд в один миллион посещений

В течение девяти дней главную роль играла пицца и ее создатели, лучшие пиццеристы столицы. Было много конкурсов, в том числе на самую Быструю Пиццу: победитель изготовил знаменитую лепешку за 16,7 секунды.

Организаторы уверены, что подобный успех основан не только на популярности ежегодного праздника, но и на том, что в проект все более включаются разнообразные городские организации и силы правопорядка. Так Napoli Pizza Village становится инструментом продвижения территории и региональной экономики, а не локальным праздником традиционного блюда, пишет napoli1.com.

Заключительным аккордом последнего уикенда станет концерт рэпера Guè Pequeno, с восторгом ожидаемый публикой. Также на музыкальной площадке выступят известные певцы, танцоры, музыканты разных направлений; вручат премии победителям.