Италия: «Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Паредеса
Итальянский футбольный клуб «Наполи» предложил санкт-петербургскому «Зениту» 25 млн евро за полузащитника Леандро Паредеса.
Об этом сообщает CalcioNapoli24.
Отмечается, что в приобретении аргентинца также заинтересован туринский «Ювентус», который пока не обращался с предложением к руководству российского клуба, пишет russian.rt.com.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» не ведет переговоры о продлении контракта с футболистом Мануэлем Фернандешем с апреля.
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