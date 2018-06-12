Италия: «Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Паредеса

Об этом сообщает CalcioNapoli24.

Отмечается, что в приобретении аргентинца также заинтересован туринский «Ювентус», который пока не обращался с предложением к руководству российского клуба, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не ведет переговоры о продлении контракта с футболистом Мануэлем Фернандешем с апреля.