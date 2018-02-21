Италия: наркодилер вновь арестован

Арест 29-летнего уроженца Мали произошел в прошлый четверг. Сотрудники полиции заметили мужчину продающим наркотики на одном из проспектов Турина. Стражи порядка нашли у африканца 30 граммов марихуаны, которые малиец спрятал внутри находящейся поблизости скамейки.

Сюрприз полицейских ожидал в тот момент, когда они ввели отпечатки пальцев мужчины в базу данных. Выяснилось, что он неоднократно привлекался к ответственности за распространение наркотиков. При этом последний его арест был датирован днем ранее, а на свободу он вышел за 52 минуты до нового задержания, сообщает РИА Новости.

Стремление мелкого наркодилера как можно быстрее вернуться к привычному делу, которому не мешал даже запрет на проживание в Турине, местные СМИ объяснили банальным нежеланием потерять «место под солнцем» на популярной среди клиентуры улице.