Италия: наводнение в Кастелламмаре-ди-Стабия

Однако настоящая чрезвычайная ситуация возникла в Кастелламмаре-ди-Стабия. Дождь обрушился на город, затопив Villa Comunale и проспект Vittorio Emanuele, одну из главных улиц коммуны, так что автомобильное движение застопорилось.

На место прибыли сотрудники муниципальной полиции и пожарные, которые пытались понять, что стало причиной столь удивительного наводнения, пишет napoli1.com.