Италия: наводнение в Кастелламмаре-ди-Стабия

Среда, 21 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: наводнение в Кастелламмаре-ди-Стабия

Грозы и проливные дожди, обещанные метеослужбой, не заставили себя долго ждать и накрыли Неаполь и провинции.

Однако настоящая чрезвычайная ситуация возникла в Кастелламмаре-ди-Стабия. Дождь обрушился на город, затопив Villa Comunale и проспект Vittorio Emanuele, одну из главных улиц коммуны, так что автомобильное движение застопорилось. 

На место прибыли сотрудники муниципальной полиции и пожарные, которые пытались понять, что стало причиной столь удивительного наводнения, пишет napoli1.com.

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