Италия: наводнение в Кастелламмаре-ди-Стабия
Грозы и проливные дожди, обещанные метеослужбой, не заставили себя долго ждать и накрыли Неаполь и провинции.
Однако настоящая чрезвычайная ситуация возникла в Кастелламмаре-ди-Стабия. Дождь обрушился на город, затопив Villa Comunale и проспект Vittorio Emanuele, одну из главных улиц коммуны, так что автомобильное движение застопорилось.
На место прибыли сотрудники муниципальной полиции и пожарные, которые пытались понять, что стало причиной столь удивительного наводнения, пишет napoli1.com.
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