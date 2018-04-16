Италия: навстречу Универсиаде-2019

В соответствии с программой будущих спортивных мероприятий запланирован большой объем работ, которые предусматривают значительные изменения во внешнем облике города и спортивных сооружений, где пройдут тренировки и соревнования.

В списке объектов бассейны, стадионы, теннисные, баскетбольные площадки в разных спорткомплексах столицы, таких как Палавезувио, Сан-Паоло, Палабарбуто, многофункциональный центр в Соккаво, Теннисный Клуб и другие, пишет napoli1.com.

Также предусмотрены работы в парке Вирджилиано и на набережной Караччоло, где пройдут парусные гонки. На каждый объект выделены утвержденные суммы евро и определены сроки.