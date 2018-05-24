Италия: названа самая грязная столица Европы

Четверг, 24 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: названа самая грязная столица Европы

В рейтинге удовлетворенности чистотой городков Рим занимает последнее место в ЕС.

В Риме всего 9% жителей удовлетворены чистотой городских улиц.

Рим является самой грязной столицей в Европейском Союзе, согласно индексу удовлетворенности населения чистотой городских улиц и проспектов. Данный опрос ежегодно проводит статистическое агентство Евростат. Вопрос «В целом, удовлетворены ли Вы чистотой улиц вашего города?» задают жителям европейских столиц. Согласно последнему опросу, в Вечном городе только 9% его жителей удовлетворены текущей ситуацией, пишет euromag.ru.

В верхней части рейтинга среди столиц ЕС находится Люксембург, где 95% жителей ответили, что довольны чистотой городских улиц и площадей. За ним следуют Вена (90%), Любляны (88%), Рига (81%) и Хельсинки (80%).

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