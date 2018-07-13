Италия не будет увеличивать расходы на оборону

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте исключил возможность увеличения расходов на оборону. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Брюсселе.

«Италия унаследовала определенные обязательства в отношении финансирования НАТО, которым мы не изменяли, поэтому дополнительных расходов не будет», - сказал он.

В настоящее время расходы Италии на оборону составляют около 1% ВВП. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Трамп потребовал от всех стран-участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП, пишет ТАСС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса заявил, что все страны НАТО «ясно и четко услышали послание» президента США о необходимости увеличения расходов на оборону.

В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.