Италия: Неаполь объявил о 150 вакансиях
На сайте Муниципалитета Неаполя опубликовано уведомление о приеме на работу 150 человек, которым предстоит пройти предварительные экзамены.
С прошедшими тестирование будут заключаться трудовые договора на определенный срок с полной или частичной занятостью. Мероприятие проводится в рамках национального плана «Inclusione», пишет napoli1.com.
В списке вакансий на полную занятость 54 социальных работника (категория D1); 37 административных управленцев (категория D1); 50 профессиональных педагогов (категория D1); 7 инструкторов управления информацией (категория D1). На неполную занятость заявлена 21 вакансия руководящих психологов (категория D1).
Заявления принимаются онлайн на портале «Portale Selezioni del Comune di Napoli» до 28 мая.
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