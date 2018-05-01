Италия: Неаполь объявил о 150 вакансиях

С прошедшими тестирование будут заключаться трудовые договора на определенный срок с полной или частичной занятостью. Мероприятие проводится в рамках национального плана «Inclusione», пишет napoli1.com.

В списке вакансий на полную занятость 54 социальных работника (категория D1); 37 административных управленцев (категория D1); 50 профессиональных педагогов (категория D1); 7 инструкторов управления информацией (категория D1). На неполную занятость заявлена 21 вакансия руководящих психологов (категория D1).

Заявления принимаются онлайн на портале «Portale Selezioni del Comune di Napoli» до 28 мая.