Италия: Неаполь разрушается

Четверг, 12 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Неаполь разрушается

Провал почвы на улице Pigna, жители эвакуированы.

Ужас испытали обитатели палаццо на улице Pigna между районами Соккаво и Вомеро в Неаполе, когда ночью в 4 на дороге возле их дома вдруг обрушилась почва и образовался огромный провал у самого порога. 

Пропасть своими размерами напомнила кадр из голливудского триллера. Семьи были срочно эвакуированы, пишет napoli1.com.

В соседние дома прекратили подачу воды. На место прибыли пожарные расчеты и полиция. Пока не выяснена причина столь неожиданного природного или технологического сюрприза. Идет расследование.

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