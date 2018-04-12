Италия: Неаполь разрушается

Ужас испытали обитатели палаццо на улице Pigna между районами Соккаво и Вомеро в Неаполе, когда ночью в 4 на дороге возле их дома вдруг обрушилась почва и образовался огромный провал у самого порога.

Пропасть своими размерами напомнила кадр из голливудского триллера. Семьи были срочно эвакуированы, пишет napoli1.com.

В соседние дома прекратили подачу воды. На место прибыли пожарные расчеты и полиция. Пока не выяснена причина столь неожиданного природного или технологического сюрприза. Идет расследование.