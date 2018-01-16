Италия: Неаполь среди самых цитируемых городов

Вторник, 16 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Неаполь среди самых цитируемых городов

Об этом свидетельствует классификация поискового портала «Holidu».

Совместно с порталом «Musixmatch» поисковик провел исследование текстов миллионов песен, чтобы определить, имя какого города наиболее часто упоминается авторами и исполнителями. Выяснилось, что среди итальянских городов Неаполь занимает третье место, уступив лишь Риму и Милану.  

Самыми же цитируемыми городскими именами в мире стали Нью-Йорк, Париж и Лондон. 1062 цитаты возвели на третье месте в турнирной таблице итальянский Неаполь, или «Napule» на диалекте. Город, о котором поют, мечтают, который желают, не мог не оказаться на подиуме, пишет napoli1.com.

Свой вклад в успех столицы Кампании внесли такие песни, как «Napul'è» Пино Даниеле и бесчисленные музыкальные признания в любви родному городу Нино д'Анджело и Джиджи Д’Алессио. Самыми же любимыми районами южной столицы музыканты и поклонники называют Кьяйя, Вомеро и Сан-Лоренцо.

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