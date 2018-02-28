Италия: Неаполь - «Воскресенье в музее»

В этот день открывают свои двери все государственные музеи Италии для бесплатного знакомства с ценнейшими произведениями богатого культурного наследия, которое создавали поколения художников со всего мира.

Запечатленные в камне архитектурных сооружений и скульптуры, в красках живописных полотен, столетиями они радуют глаз потомков, пишет napoli1.com.

4 марта жители и гости Неаполя и Кампании снова могут воспользоваться возможностью провести выходной день в Археологическом музее, музее Каподимонте, Королевском Дворце, в садах дворцовых комплексов, в археологических парках, посетить десятки выставок, в том числе временные. Обширный список культурных достопримечательностей позволяет спланировать насыщенный выходной день.